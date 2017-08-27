9／1起國內飛花蓮航線漲10餘％

今年2月16日起，立榮及華信航空接手原有復興航空獨營的國內線台北─花蓮、台中─花蓮航線。立榮航空公布，9月1日起調整台北花蓮航線票價，從1479元，調整為1663元；華信航空台中花蓮航線也從9月1日起，從1936元調整為2318元，但仍有5折至9折早鳥優惠。

立榮8月2日於官網公告，自9月1日起調整台北─花蓮航線全額票價為1663元。旅客8月31日前開立，並於9月1日（含）起搭乘的全額票及敬老、愛心、愛心陪同、兒童、軍人、信用卡等優惠票，需於機場櫃檯辦理補差額換開機票作業。團體機票及網路開立之限當日當班次使用之預售折扣票，不需補收差額。

華信表示，9月1日起也將同步調整為2318元，民眾不需補差額。

(中時)