世大運》「中華隊加油！」球迷力挺棒球 塞爆內野區

內野區擠滿人潮。（葉書宏攝）

內野區擠滿人潮。（葉書宏攝）

世大運棒球，中華隊無緣問鼎四強，落入5到8名排名賽，中華隊今（27日）在新莊棒球場出戰墨西哥，艷陽高照仍吸引上千名球迷到場力挺，還有球迷搭高鐵從台中北上看球，現場加油聲音此起彼落「中華隊加油！加油！」。

(中時)