世大運》楊俊瀚領銜4百接 勝日本闖進決賽

賽後 楊俊瀚（右）鄭博宇（左）與陳家薰（中）相擁慶祝闖進決賽。（陳怡誠攝）

世大運田徑進入倒數第2天，27日我國男子400公尺接力準決賽，中華隊由百米金牌「飛毛腿」楊俊瀚領軍，準決賽飆出本季最佳39秒23成績，力克同組的勁敵日本，以分組第1晉級28日壓軸決賽。

中華隊在預賽第4組跑出今年最佳的39秒23成績，圖為擔任第二棒楊俊瀚（前左）自第一棒魏溢慶（前右）手中接下棒子。（陳怡誠攝）

楊俊瀚準決賽擔任第2棒，首棒魏溢慶，第3棒鄭博宇、第4棒陳家薰，中華隊被分在第4組，與日本、芬蘭、迦納和沙烏地阿拉伯同組競爭激烈，中華隊跑出39秒23，0.03秒的些微領先勝過勁敵日本技壓群雄，分組第1直接進入決賽，日本、芬蘭、迦納則在剩餘隊伍中擇優勝出同樣晉級決賽。

我國男子400公尺接力最佳成績38秒78，由王文堂、劉元凱、梁澤敬、易緯鎮於2012年台灣國際田徑錦標賽創下，楊俊瀚領軍的世大運隊也被寄予厚望，盼為中華隊再添獎牌之餘也能改寫紀錄。

(中時電子報)