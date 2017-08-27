世大運》田徑雙金幕後無名英雄-物理治療師李瑋君

物理治療師林瑋君。(黃邱倫攝)

本屆台北世大運田徑場中華隊創下史無前例最佳2金1銀2銅成績，選手幕前風光，但卻有一個幕後無名英雄，她就是物理治療師李瑋君。

畢業與台大物理治療系博士班的李瑋君，現在任職與弘光科大，2014年與中華田協結緣，陪著潛優選手到中國移地訓練，擔任隨隊物理治療師，目前幾乎一線選手都曾在她的巧手下邁向巔峰，甚至里約奧運舉重金牌許淑淨也對她稱讚不已。

李瑋君表示，當時是在台大柴老師的牽線下才接觸田徑界，沒想到一轉眼就過了三年多，每天賽前與賽後幫助選手調整和恢復，有時候還要當心靈導師，成為選手與教練之間的溝通橋樑，就像是褓姆般，關注著每個人的一切。

談到這次田徑拿到雙金，李瑋君眼中頓時發出閃耀光芒，臉露喜色，但她不居功，認為是選手和教練一起合作努力得來的成果。

不過，李瑋君表示，楊俊瀚是一位體質非常敏感的選手，很了解自己的身體狀況，一有問題就會反應出來，這樣體質的選手最大好處是懂得自我保護不容易受傷，但最大缺點是一旦受傷就不容易走出來，大家都知道前陣子俊瀚受過傷，眾人不斷開導他，幫助他重建信心，最終他不但走出低潮，而且創下絕佳成績，整個團隊都為他感到高興。

至於鄭兆村，李瑋君說，兆村與俊瀚是完全不同類型的選手，兆村很有主見，什麼時候該做什麼事情他都一清二楚，不用別人擔心，可惜有時候會衝過頭，昨晚看到他改寫亞洲紀錄，當下心中無比興奮，他用手中標槍回報奶奶的養育之恩，也證明自己已是世界級的選手，相信他遲早會成為國際巨星。

有人說台上三分鐘，台下十年功，而那些成名巨星，背後總有著默默奉獻的一群人，當大家給選手們掌聲的同時，也要感謝這些無名英雄。

(中時電子報)