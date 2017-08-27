世大運》男子400接力 39.23秒分組第一晉級

中華隊在預賽第4組跑出今年最佳的39秒23成績，圖為擔任第二棒楊俊瀚（前左）自第一棒魏溢慶（前右）手中接下棒子。（陳怡誠攝）

中華隊第四棒陳家薰（左）奮力向前衝刺超越日本隊拿下分組第一晉級。（陳怡誠攝）

賽後 楊俊瀚（右）鄭博宇（左）與陳家薰（中）相擁慶祝闖進決賽。（陳怡誠攝）

2017世大運田徑男子400公尺接力分組預賽，中華隊在預賽第4組跑出今年最佳的39秒23成績，以預賽分組第一晉級決賽。

由魏溢慶、楊俊瀚、鄭博宇與陳家薰出賽的中華男子400接力，預賽與日本、芬蘭、迦納與沙烏地阿拉伯同組競技，中華隊跑出今年最佳的39秒23率先衝線，以0.03秒之差險勝強敵日本。

中華隊的成績在預賽中僅次於美國的39秒16，在晉級的8支隊伍中，名列第2。

(中時)