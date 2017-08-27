板橋市場好好玩！市場達人教你DIY美味「啤酒蝦」

在市場達人的教學下，順利完成餐廳等級的海鮮料理，開心向大家展示。（新北市政府市場處提供）

新北市市場處舉辦「市場料理達人─達人教你做好料」活動，今(27)日邀20位民眾一起到板橋黃石市場遊歷市場特色攤，認識傳承數十年好味道店家的故事，現場攤商分享私房小撇步，教民眾如何選購新鮮食材、私房食材料理搭配，並由市場達人進行夏季料理-啤酒蝦示範秀，與民眾進行互動體驗。

板橋黃石市場走過近半世紀的歲月，見證板橋地方的繁華，承載著許多板橋人的回憶，此次市場處邀請20位民眾一同走入市場，感受市場的魅力。包括幸美菜攤老闆熱情地分享自己的私房料理、風權號牛肉店老闆俐落地展現刀法另分享處理牛肉的技巧、老曹餛飩老闆認真地訴說對傳承近一甲子美食用料的講究和品質堅持、王家肉羹老闆用心地維持幾十年不變的平價實在好口味，以及品嚐到阿海閹雞老闆嚴選台東優質閹雞的古早好味道。

幸美蔬菜攤老闆娘在市場料理達人的導覽活動中與民眾說明挑選蔬菜的秘訣。（新北市政府市場處提供）

除了市場攤商們的分享外，更由阿明海鮮老闆娘教民眾如何輕鬆處理海鮮，煮出「夏季料理─啤酒蝦」，讓參與民眾現場料理出市場美味。板橋黃石市場達人阿明海鮮老闆娘表示，在市場幾十年了，常常會跟客人分享當季新鮮海鮮及料理方式，久而久之來的客人就像朋友一樣，傳統市場就是這樣有人情味。

參加活動的民眾徐詩婷表示，自己平常很少走進傳統市場，這次參加體驗活動不只有專人介紹市場的點點滴滴，還能現場跟著達人作料理，讓自己回家也能端出漂亮料理炫耀一下。

新北市政府市場處長謝俊隆表示，來到新北傳統市場不只可以體驗到食材的新鮮味，還有各式特色美食以及人與人之間的人情味，這樣擁有豐富多元風貌的新北傳統市場，歡迎民眾實際來到市場來品味。今年度新北市政府市場處特別推出「新北市場好味道」票選活動，邀民眾來投出心目中新北市場好味道，更有多項好禮等民眾來抽，還剩最後5天，可以把握最後投票機會，就有機會將iphone7、GoPro hero 5等多項好禮帶回家，活動相關資訊請上「新北好市生活學」網站。

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(中時電子報)