世大運》中墨戰險些衝突 中華隊10比0扣倒墨西哥

中華隊今迎戰墨西哥，兩隊在第7局險些爆發衝突。(周鎮宇攝)

(14:37更新賽後訪問)世大運棒球中華隊與墨西哥今兩隊爭奪5、6名戰的門票，中華隊前6局就攻下6分，包含林立的陽春炮，隨後第7局墨國投手一直投出觸身球，兩隊3度清空板凳，險些爆發衝突，幸好主審及時阻止，不過中華隊也一口氣打下4分大局，第8局再添1分，以10比0提前8局扣倒墨西哥。

中華隊此役前5局就靠著安打串聯，攻下5分領先，第6局林立轟出陽春炮添分，加上投手陳明軒前6局投球僅被擊出3之安打，投出8次三振沒有失分，順利壓制墨國打線。

第7局王正棠安打後，蘇智傑被墨西哥第二投手擊中觸身球，蘇智傑怒氣沖沖想上前理論，不過遭到阻止，隨後投手面對吳桀睿，又投出打者背後的報投，兩隊第2度板凳清空，墨國雖然換上第三任投手，面對林立又投出觸身球，兩隊三度清空板凳，主審也將墨國捕手驅逐出場，中華隊在第7局打下3分，取得9比0領先。

中華隊把握機會在第8局靠著對方投手接連投出保送，並靠著吳桀睿的高飛犧牲打打回中華隊第10分，中華隊終場以10比0奪下勝利，挺進明天的第5名爭奪戰。

賽後總教練郭李建夫指出，兩隊在領先分數上的認知上有誤會，中華隊當時領先6分，覺得還需要再得1分，王正棠安打上壘後，有往二壘跑的動作，墨國可能覺得不能夠盜壘，並對蘇智傑投觸身球，那一次應該是故意的，不過隨後兩度又把球往吳桀睿身後丟，又林立投觸身球，應該就是對方投手控球出問題，不過大家脾氣有壓下來。

吳傑瑞賽後也說，當下對方投出自己背後的暴投，自己知道應該不是故意的，至於有上前理論，主要是要保護蘇智傑，挺一下隊友，賽後吳桀睿也向對方選手擁抱適意。

(中時電子報)