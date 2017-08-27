世大運》楊俊瀚加持跑贏日本 男子400接力晉級決賽
世大運中華隊男子400公尺接力賽選手不畏今（27）日正午大太陽曝曬，跑出39秒23本季最佳成績，超越日本隊與亞洲短跑強權泰國隊，不僅跑出分組第1、也是所有參賽隊第2名，僅次於美國隊。
男子400公尺接力預賽共分4組出賽，第2組第1名的美國隊跑出39秒16，第3組最快的泰國隊成績39秒43，中華隊與日本隊同為第4組，中華隊以39秒23搶下第1、接棒有失誤的日本隊急起直追，仍能跑出39秒26。
今天仍然湧入眾多觀眾為中華隊吶喊、加油，中華隊的接力棒次分別為魏溢慶、楊俊瀚、鄭博宇與陳家薰，魏溢慶說，觀眾加油聲勢很強大，讓選手更有自信拚鬥，希望發揮真正的實力！
此外，女子400公尺接力預賽，中華隊與美國、波蘭分在同組，中華隊跑出45秒26本季最佳成績，可惜分組排名第5，無緣決賽，表現不如預期。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。