世大運》楊俊瀚加持跑贏日本 男子400接力晉級決賽

世大運中華隊男子400公尺接力賽選手不畏今（27）日正午大太陽曝曬，跑出39秒23本季最佳成績，超越日本隊與亞洲短跑強權泰國隊，不僅跑出分組第1、也是所有參賽隊第2名，僅次於美國隊。

男子400公尺接力預賽共分4組出賽，第2組第1名的美國隊跑出39秒16，第3組最快的泰國隊成績39秒43，中華隊與日本隊同為第4組，中華隊以39秒23搶下第1、接棒有失誤的日本隊急起直追，仍能跑出39秒26。

今天仍然湧入眾多觀眾為中華隊吶喊、加油，中華隊的接力棒次分別為魏溢慶、楊俊瀚、鄭博宇與陳家薰，魏溢慶說，觀眾加油聲勢很強大，讓選手更有自信拚鬥，希望發揮真正的實力！

此外，女子400公尺接力預賽，中華隊與美國、波蘭分在同組，中華隊跑出45秒26本季最佳成績，可惜分組排名第5，無緣決賽，表現不如預期。

(中時)