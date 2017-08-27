世大運》滿場觀眾成動力 張凱貞負傷逆轉勝

中華隊網球女將張凱貞殺進女單四強。（黃世麒攝）

中華隊網球女將張凱貞殺進女單四強。（黃世麒攝）

鏖戰2小時31分鐘，我國世大運網球女單頭號種子張凱貞，27日八強賽面對英國19歲女將阿布斯諾特(Emily Arbuthnott)，苦戰3盤4比6、6比3、6比1艱辛逆轉勝出，殺入最終4強，確定有獎牌入袋。

張凱貞首盤就與阿布斯諾特激戰到4比6落敗，首盤結束後叫出傷停。不過張凱貞傷停後重整旗鼓，拚戰63分鐘6比3扳平戰局，決勝盤張凱貞2比1後連破帶保連下4局挺進準決賽。

中華隊網球女將張凱貞殺進女單四強。（黃世麒攝）

這一勝得來不易，張凱貞坦言打得艱辛，腹部拉傷，首盤結束就請求傷停，但她感謝滿場熱情觀眾的打氣，讓她挺過來，「今天自己狀況也不是太好，但要感謝我的團隊和粉絲觀眾，給我很大鼓勵，讓沒有因為受傷放棄，或產生更多負面想法。」

網球場館大會便當出現問題，張凱貞前天也出現拉肚子現象，「我本身腸胃就比較不好，不太吃微波食物。但前天想說大家吃都沒事，也不好意思請團隊幫我買，就吃了。」

(中時電子報)