世大運》滿場觀眾成動力 張凱貞負傷逆轉勝
鏖戰2小時31分鐘，我國世大運網球女單頭號種子張凱貞，27日八強賽面對英國19歲女將阿布斯諾特(Emily Arbuthnott)，苦戰3盤4比6、6比3、6比1艱辛逆轉勝出，殺入最終4強，確定有獎牌入袋。
張凱貞首盤就與阿布斯諾特激戰到4比6落敗，首盤結束後叫出傷停。不過張凱貞傷停後重整旗鼓，拚戰63分鐘6比3扳平戰局，決勝盤張凱貞2比1後連破帶保連下4局挺進準決賽。
這一勝得來不易，張凱貞坦言打得艱辛，腹部拉傷，首盤結束就請求傷停，但她感謝滿場熱情觀眾的打氣，讓她挺過來，「今天自己狀況也不是太好，但要感謝我的團隊和粉絲觀眾，給我很大鼓勵，讓沒有因為受傷放棄，或產生更多負面想法。」
網球場館大會便當出現問題，張凱貞前天也出現拉肚子現象，「我本身腸胃就比較不好，不太吃微波食物。但前天想說大家吃都沒事，也不好意思請團隊幫我買，就吃了。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。