小蜜桃豪宅曝光！「度假村後院」驚呆西瓜哥哥

小蜜桃日前招待西瓜哥哥到她上海家中作客。（圖／中時資料照）

兒童台出身的「小蜜桃姊姊」朱安禹，2011年嫁給身價10億台幣的大陸富商李慎言，育有1對兒女，婚後便隨夫定居上海，日前才正式宣告復出演藝圈。她24日和「西瓜哥哥」李岳難得相聚，特地在自家院子款宴對方，除了氣派大院子驚呆李岳，甚至還請來專人演奏音樂，根本就像度假村。

西瓜哥哥24日趁著到上海工作的空檔，和昔日夥伴小蜜桃姐姐抽空見面，特意到對方家裡作客，而小蜜桃姐姐為了好好招待老朋友，準備了麻辣、番茄雙拼鍋，心意十足。

小蜜桃家中後院搭起大帳篷，還請來專人演奏音樂。（圖／翻攝自西瓜哥哥李岳臉書）

小蜜桃和西瓜哥哥合體跳《勾勾手指頭》，勾起粉絲許多回憶。（圖／翻攝自西瓜哥哥李岳臉書）

更吸睛的是，小蜜桃家的後院不只能搭起大帳篷，棚內還擺設一整組沙發桌椅，甚至還請來民歌手在旁演奏，難怪西瓜哥哥急著補充說他們不是在外面的店，而是在小蜜桃的家，忍不住驚呼「一定要做這麼誇張嗎？」

另外，西瓜哥哥還帶來小蜜桃當年的戰服，沒想到生了2個孩子的她，現在仍穿得下，就連小蜜桃本人也相當驚訝。最後，他們同框一起跳經典歌曲《勾勾手指頭》，喚起粉絲超多童年回憶，直喊看到兩人合體超感動。

(中時電子報)