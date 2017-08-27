警察要當兵 姚維綱入伍前一天仍堅守崗位

警察要當兵！蘆竹南竹所姚維綱入伍前一天仍堅守崗位。（甘嘉雯翻攝）

警察還要當兵！一般報考特考的警專生並不用當兵，但蘆竹分局南竹所員警姚維綱卻因為念的是大學，在就讀中國醫藥大學公共衛生學系四年級時，報考2015年一般行政警察特考，今年1月順利結業，分發至蘆竹分局南竹所服務。

姚維綱因受訓期間辦理延緩徵兵，7月受訓結束後，依照規定必須服替代役1年，將在28日入伍成功嶺新訓，在入伍前一天仍堅守崗位，他說，新訓後段選擇役別時，希望能選服警察役，回到蘆竹分局服役，也能讓自己的警職生涯不中斷。

(中時)