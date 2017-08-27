世大運》詹家姊妹直落二櫻花妹 明女雙爭金

中華隊詹詠然（左）、詹皓晴（右）在準決賽以直落二擊敗日本組合。(中央社)

中華隊詹詠然（左）、詹皓晴（右）在準決賽以直落二擊敗日本組合。(中央社)

世大運奪金重點「詹家姊妹」詹詠然／詹皓晴，27日網球女雙4強賽，面對大會第3種子日本林惠里奈／梶谷櫻舞，只花60分鐘6比1、6比3輕騎過關，直闖28日金牌戰。

我國男雙彭賢尹／謝政鵬26日意外提前落馬，為中華網球代表隊首開金庫的重任落到「詹家姊妹」身上。雙詹也不負眾望，首盤1比1後連下5局搶勝，雖然次盤盤末遭日本組合破發，不過很快穩住陣腳，6比1、6比3收下金牌戰門票。

「對手其實網前蠻活躍的，雖然第2盤讓對手破發一局，但我們還是順利拿下勝利。」詹詠然上一次世大運為中華隊拚下獎牌，已經是2007年的泰國曼谷世大運，不過搭檔從莊佳容換成妹妹詹皓晴，這回為了台北世大運，特地趁賽事空檔回台參賽。

「這可能是我打過最密集的賽程了。」詹詠然說，「打完當天晚上就要飛紐約參加公開賽，不過先不想那麼多，先把世大運金牌留下再說。」詹詠然27日稍後搭檔謝政鵬出戰混雙八強，盼能一鼓作氣挺進4強。

(中時電子報)