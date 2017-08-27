世大運》詹家姊妹直落二櫻花妹 明女雙爭金
世大運奪金重點「詹家姊妹」詹詠然／詹皓晴，27日網球女雙4強賽，面對大會第3種子日本林惠里奈／梶谷櫻舞，只花60分鐘6比1、6比3輕騎過關，直闖28日金牌戰。
我國男雙彭賢尹／謝政鵬26日意外提前落馬，為中華網球代表隊首開金庫的重任落到「詹家姊妹」身上。雙詹也不負眾望，首盤1比1後連下5局搶勝，雖然次盤盤末遭日本組合破發，不過很快穩住陣腳，6比1、6比3收下金牌戰門票。
「對手其實網前蠻活躍的，雖然第2盤讓對手破發一局，但我們還是順利拿下勝利。」詹詠然上一次世大運為中華隊拚下獎牌，已經是2007年的泰國曼谷世大運，不過搭檔從莊佳容換成妹妹詹皓晴，這回為了台北世大運，特地趁賽事空檔回台參賽。
「這可能是我打過最密集的賽程了。」詹詠然說，「打完當天晚上就要飛紐約參加公開賽，不過先不想那麼多，先把世大運金牌留下再說。」詹詠然27日稍後搭檔謝政鵬出戰混雙八強，盼能一鼓作氣挺進4強。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。