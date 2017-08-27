搭機赴英 傳陸前首富王健林全家遭限制出境

王健林。（圖／中新社資料照片）

根據《博訊新聞網》報導，擁近2000億資產（約9067億元新台幣）的前中國首富王健林，在8月25日攜帶全家在天津機場，準備乘坐私人飛機飛往英國時被攔截，被扣留、談話數小時後准許其離開，但被告知禁止出境。有商界人士表示，王健林的房地產帝國其實早就是負資產，這幾年加快資本轉移海外，將更多債務留給銀行，等於是坑國家或者納稅人。

大陸胡潤研究院今年3月7日發表「2017胡潤全球富豪榜」，全球首富依舊為微軟的比爾．蓋茲，財富為5600億元人民幣（約2.5389兆元新台幣），中國首富則由萬達集團的王健林家族蟬聯，財富2050億元人民幣（約9294億元新台幣）。

但5月時，大陸首富換人做！根據當時《富比士》（Forbes）最新數據，阿里巴巴集團董事局主席馬雲打敗萬達集團董事長王健林，以309億美元（約9336億元新台幣）的資產總額拿下大陸首富的地位。

截至8月，《富比士》（Forbes）發布的新資訊來看，馬化騰以身家369億美元（約1.1149兆元新台幣），成中國排行第一。

(中時電子報)