《世大運》網球女單 張凱貞殺進四強

中華隊網球女將張凱貞殺進女單四強。（黃世麒攝）

中華隊網球女將張凱貞殺進女單四強。（黃世麒攝）

中華隊網球女將張凱貞殺進女單四強。（黃世麒攝）

中華隊網球女將張凱貞殺進女單四強。（黃世麒攝）

中華隊網球女將張凱貞殺進女單四強。（黃世麒攝）

台北世大運網球女子單打8強賽，中華隊女將張凱貞27日出戰英國選手阿布斯納特（Emily Arbuthnot），第一盤以4：6落後，第二盤以6：3領先，第三盤以6：1拿下，總盤數以2：1成功逆轉，順利晉級四強，有望再為台灣奪下獎牌。

(中時)