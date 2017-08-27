軍方否認國防部長馮世寬有異動

國防部長馮世寬訪多明尼加。軍聞社提供

媒體報導「馮世寬畢業旅行？國防部傳出人事佈局」乙情，國防部今（27）日鄭重澄清，馮世寬出訪前即發布新聞表示，此行為深化與中南美洲友邦情誼，並非「畢業旅行」。

國防部進一步表示，馮世寬出訪期間，國防部亦無「隨國防部長進退的機要官職人事建議案」，媒體報導所述完全子虛烏有，悖離事實。為免不實報導混淆視聽，特此澄清說明。

(中時)