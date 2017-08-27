花蓮釣客落海 救起無生命跡象

花蓮崇德海邊，一名釣客驚傳溺水。(警消提供)

溺水民眾被救起時已經沒有呼吸心跳，海巡與警消輪流進行心肺復甦術。(警消提供)

男釣客落水一小時後，被直升機吊掛救起，目前正在醫院急救。(警消提供)

天氣炎熱，花蓮崇德海域艷陽高照，蘇花公路旁崇德海域中午12時40分驚傳出1名釣客溺水意外，1名60歲男性釣客在海岸獨自垂釣時疑遭大浪捲走，警方出動直升機在海面上發現男子身影，但溺水男子被吊掛救起時已無生命跡象，正送往花蓮國軍總醫院急救。

警消表示，中午12時23分接獲激流救生協會通報，溺者是一名年約60歲的男性，據報案指出發現男子在新城鄉崇德往大清水方向落海，由於溺水男子僅穿著內衣與四角褲，身上沒有證件可資辨認，警方初判可能為當地人，目前正在進一步調查男子身分，聯絡家屬前往醫院處理。

(中時)