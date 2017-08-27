「常威」鄒兆龍爆劈腿 小三控被灌醉硬上

鄒兆龍遭爆劈腿。(圖／翻攝自鄒兆龍出軌記錄微博)

港星鄒兆龍因在《九品芝麻官》飾演常威一角爆紅，和妻子翁慧德結婚18年恩愛甜蜜，不過現卻被一名女子控告劈腿，還公開兩人親密照，甚至被灌酒硬上，在網路引起熱議。

微博帳號「鄒兆龍出軌記錄」網友公開她和鄒兆龍的微信語音，還有一系列摸腿照，控訴兩人認識2年後，「他卻想睡我，把我灌醉得到我，之後我並不理他，他每天從早到晚甜言蜜語轟炸，甚至給我洗內褲，洗腦說要離婚」，她因為對方溫情攻勢陷進去了。

她更說鄒兆龍常跟她訴苦，表示生了小女兒後，有6、7年和老婆沒性生活，很久就在談離婚，想不到她發現不只她，竟然還有小四、小五、小六，最後她質問對方後，鄒兆龍就變得冷漠，最後直接封鎖她。

「我們睡在一起的日子少說150天吧？ 想害你為何不拍個床照？錄性愛視頻？你的自私和最後劈腿時做法逼的我站出來說話！」她坦言曝光這些證據，是為了揭露他的真面目，不是為了錢，鄒兆龍經紀人之後也在微博回應，表示所有爆料為不實言論，目前已經交給警方和律師處理，「這樣一個有心機的女人，不配我理她，我不想讓這個女人利用龍哥來炒作自己，想紅想瘋了吧」。

(中時電子報)