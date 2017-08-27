「常威」鄒兆龍爆劈腿 小三控被灌醉硬上
港星鄒兆龍因在《九品芝麻官》飾演常威一角爆紅，和妻子翁慧德結婚18年恩愛甜蜜，不過現卻被一名女子控告劈腿，還公開兩人親密照，甚至被灌酒硬上，在網路引起熱議。
微博帳號「鄒兆龍出軌記錄」網友公開她和鄒兆龍的微信語音，還有一系列摸腿照，控訴兩人認識2年後，「他卻想睡我，把我灌醉得到我，之後我並不理他，他每天從早到晚甜言蜜語轟炸，甚至給我洗內褲，洗腦說要離婚」，她因為對方溫情攻勢陷進去了。
她更說鄒兆龍常跟她訴苦，表示生了小女兒後，有6、7年和老婆沒性生活，很久就在談離婚，想不到她發現不只她，竟然還有小四、小五、小六，最後她質問對方後，鄒兆龍就變得冷漠，最後直接封鎖她。
「我們睡在一起的日子少說150天吧？ 想害你為何不拍個床照？錄性愛視頻？你的自私和最後劈腿時做法逼的我站出來說話！」她坦言曝光這些證據，是為了揭露他的真面目，不是為了錢，鄒兆龍經紀人之後也在微博回應，表示所有爆料為不實言論，目前已經交給警方和律師處理，「這樣一個有心機的女人，不配我理她，我不想讓這個女人利用龍哥來炒作自己，想紅想瘋了吧」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。