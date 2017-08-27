連勝文：不讀文言文，台灣歷史文獻也無法理解
高中國文課綱文言文比例引發爭議，國民黨中央委員連勝文今在臉書上表示，如果台灣的中學課程中，沒有適當的文言文教育，那未來臺灣的年輕人，恐怕不祇是與中國古典文學，或中國的歷史文化逐漸斷線，可能也無法理解許多有關台灣的歷史文獻。
連勝文認為，若沒有適當的文言文教育，大概也無法去體會許多用閩南語發音，極為優美的台灣古典詩詞，因為這些有關本土的文化遺產，絶大多數都是以文言文的方式創作。
連勝文引祖父連雅堂《台灣通史》序文「篳路藍縷 以啟山林」來形容台灣人的精神，這句話貼切描述出台灣人奮鬥不懈的精神，「但有時在我口沫橫飛的講到這句話時，卻會看到一些迷惘的眼神（聽講者），不知是我太激動，口齒不清，還是大家已經很少聼過這句話了。」
連勝文表示，確實在高中時期對於要背誦大量的古文，有時真的是苦不堪言，絕大多數現在也都還給老師了。但很幸運的是我們的老師可以用很生動活潑的方式，讓我們了解古文的涵義，也奠定了我們國文的基礎。
連勝文以音樂人方文山為例，中文創作能力讓華語圈都驚嘆，「在中文逐漸普及的21世紀，當許多老外都開始學中文時，年輕朋友或許可以把研習文言文，當成是投資自己未來競爭力的一種方式呢？」
(中時)
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