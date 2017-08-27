鬼月聯想？野蘭花開狀似林間小紙人

白鶴蘭的花，像一個個繫有領結的白色小紙人，引發不少聯想。( 沈揮勝攝)

南投縣魚池鄉山區林地間盛開的白鶴蘭。( 沈揮勝攝)

7、8月是白鶴蘭開花季節，這種台灣原生蘭科植物，日月潭山區也見分布；它的花色純白，少部分帶米黃，唇瓣有如「人」字相疊，乍看像剪成人形的紙片，且頭頸間有橘黃色斑點酷似領結，猶如「山林中的小精靈」，在農曆民俗月格外引人聯想。

「哇！好特別花朵！」魚池鄉大雁村的闊葉林隙間，周末就有人發現「一片片白色小紙人在跳舞」，心理覺得毛毛的，但看清楚是某種花朵和其蒴果後，反而感到既特別又神秘！生態解說員葉建興聽聞遊客描述，露出會心一笑。

葉建興說，3年前自己第1次瞥見白鶴蘭單一花朵的特殊造型時，也曾愣了一下，不過因從小在山區長大，對此植物有一定程度的認識，民俗月的聯想只能當閒聊話題，不至於造成恐懼。

他表示，白鶴蘭分布在海拔1500公尺以下樹林內，日月潭周邊除魚池鄉大雁村、五城村，水里鄉新興村、民和村的密林中也有發現；另台北市、高雄市及屏東、台東山區亦見分布。

魚池鄉農會供銷部主任退休、對山區植物及農作物有相當研究的大雁村長謝棟漢說，該蘭7月到8月上旬盛花期，此刻漸入尾聲；其花序長達4、50公分，著花30到80朵呈現花團錦簇，絲毫不輸人工育種或改良的商品花種，如能有計畫栽培，極具市場潛力。

(中時)