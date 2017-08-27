長庚大學靠果蠅　研究出長短期記憶分開

長庚大學吳嘉霖老師研究團隊。（葉臻攝）

長庚大學吳嘉霖老師。（葉臻攝）

長庚大學又出新研究！由醫學院生化科暨生物醫學研究所副教授吳嘉霖領軍的團隊，4年來解剖超過2萬隻果蠅腦部研究長期記憶形成的機制，發現兩者是由2套截然不同的大腦神經迴路與分子機制所控制形成，顛覆過去科學界認為長期記憶是由短期記憶轉化而來的認知。

吳嘉霖表示，過去科學研究認為，大腦學習新的經驗後，會先以短期記憶的形式存在於大腦內，隨著時間的推進，再慢慢轉變為長期記憶儲存，但他的研究團隊卻發現，大腦在處理記憶時，短、長期記憶是同時且獨立地被寫入不同腦區，根據時間長短不同，提取不同腦區的記憶，與過去的研究結果相反，卻也合理解釋老年失智的臨床病徵。

吳嘉霖解釋，他們利用口渴果蠅積極尋找水的生物本能，在牠們喝水的同時給予特定氣味，使其將水源與特定氣味關連在一起，並且偵測這種獎勵型記憶形成與消退的時間曲線，此類記憶可以維持超過1天以上且不易消退，屬於一種長期記憶。

此外，團隊更發現大腦內一群特定的神經元，會透過釋放多巴胺傳遞喝水的獎勵訊號，並轉為長期記憶儲存，果蠅學習新的經驗時，抑制短期記憶的神經迴路雖會導致果蠅喪失短期記憶，但卻仍然可以新增正常的長期記憶；反之，抑制了長期記憶的神經迴路將導致果蠅長期記憶無法形成時，果蠅卻能持續擁有新的短期記憶。

若分別活化調控短期或長期記憶形成的多巴胺神經迴路時，果蠅則只能專一的產生短期記憶或長期記憶，吳嘉霖笑說研究行為需要大量的果蠅支撐，4年來得動用百萬隻果蠅、剖開5000隻果蠅的腦部進行研究。

研究者之一的林口長庚醫院腦神經內科主任醫師吳禹利則說，這項研究成果雖然與現在主流觀點迥異，可是卻能合理解釋老年失智的臨床病徵，例如病患往往只有短期記憶喪失，但是長期記憶卻絲毫不受影響，這很有可能是因為大腦一開始在處理兩種記憶資訊時，就是完全獨立且彼此不相互影響的結果，這項研究也在今年5月登上國際知名期刊「自然通訊」，期盼未來能在老人失智的治療上有新的研究。

(中時)