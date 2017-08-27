你踢我撿　社區祖孫互動好溫馨

將軍社區發展協會27日舉辦「掀起長照2.0的蓋頭來」暨樂齡學習中心成果發表會，邀請社區阿嬤大跳健康操。（萬于甄翻攝）

將軍社區今天進行有趣的跨世代趣味競賽，活動串聯老中青三代，別具意義。（萬于甄翻攝）

每年8月的第4個星期天為祖父母節，台南將軍區將軍社區27日辦理「掀起長照2.0的蓋頭來」暨樂齡學習中心成果發表會，活動中社區媽媽、阿公阿嬤都帶來精彩的健康舞表演，展現活力，隨後進行有趣的跨世代趣味競賽，活動串聯老中青三代，別具意義。

將軍社區發展協會理事長吳南雄表示，感謝里長吳儒益、將軍國小校長陳良圖長期支持，讓社區長輩與小朋友之間常有互動機會，同時，社會局的社區參與福利服務計畫經費是社區得以持續辦理此類活動的重要因素。

活動中，由社區媽媽表演太鼓、將軍國小學生小小解說員講述將軍各種地方故事，社區阿嬤也大跳健康操等，獲得滿堂彩，隨後祖孫跨世代接力完成「你踢我撿」，適逢祖父母節，場面備感溫馨。

(中時)