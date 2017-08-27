你踢我撿 社區祖孫互動好溫馨
每年8月的第4個星期天為祖父母節，台南將軍區將軍社區27日辦理「掀起長照2.0的蓋頭來」暨樂齡學習中心成果發表會，活動中社區媽媽、阿公阿嬤都帶來精彩的健康舞表演，展現活力，隨後進行有趣的跨世代趣味競賽，活動串聯老中青三代，別具意義。
將軍社區發展協會理事長吳南雄表示，感謝里長吳儒益、將軍國小校長陳良圖長期支持，讓社區長輩與小朋友之間常有互動機會，同時，社會局的社區參與福利服務計畫經費是社區得以持續辦理此類活動的重要因素。
活動中，由社區媽媽表演太鼓、將軍國小學生小小解說員講述將軍各種地方故事，社區阿嬤也大跳健康操等，獲得滿堂彩，隨後祖孫跨世代接力完成「你踢我撿」，適逢祖父母節，場面備感溫馨。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。