鐵路地下化聽不到火車鐵軌聲 勝安社區留住鐵道記憶
台南市北區勝安里緊鄰鐵道邊，居民已熟悉火車呼嘯而過的聲音，這樣的記憶在未來台南鐵路地下化不復存在，社區志工與開元國小師生合力，透過3D彩繪方式，在社區公共空間畫上鐵道意象圖。用畫留住居民對鐵道的印象。
勝安社區緊鄰鐵道旁，每天火車經過的「空隆空隆」聲，是伴隨社區居民的日常記憶，台南市正推動鐵路地下化計畫，未來社區旁的鐵道將消失，居民對鐵軌聲的生活記憶也將停止。
北區的鐵路地下化還沒動工，不少勝安社區居民已開始懷念並欲保存鐵道記憶，27日有42位志工與開元國小7位師生聯手，在社區公共公間打造鐵道印象。並先從勝安公園著手。
勝安公園後方靠近鐵道邊有座舊倉庫，過去是公賣局堆放啤酒之處，公賣局遷移後改作社區公園，倉庫荒廢至今，水泥外牆已斑駁破損。
台南市議員許至椿、北區區長李皇興、開元國小校長李添旺、勝安里長吳澐晏27日上午將帶著勝安里鄉親與學童近百人，拿著刷子一起動手彩繪倉庫牆面。
開元國小主任鄭宇盛是藝術系碩士，提供專業創意來保留鐵道記憶，藉著居民一起動手3D彩繪，畫下對社區的一份情感。
勝安里長吳澐晏表示，鐵道3D彩繪還會在社區繼續擴張，下一波將在開元國小進行。
(中時)
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