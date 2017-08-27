台鐵車長宿舍大調查 上百人恐同蓋一件被子

台鐵產業工會近期進行全台車長宿舍大調查，揪出令人崩潰的3大問題，車長控訴寢具最久3週才換洗一次，上百人次蓋一條棉被，睡同一張床，就連某些宿舍裡，浴室還是男女共用。女車長洗澡出來看到男車長上廁所超尷尬；宿舍就像是昆蟲館，床上一條「電線」竟是螞蟻群。台鐵產工憂心，車長長期睡不好恐影響行車安全。

台鐵車長宿舍大調查 上百人恐同蓋一件被子

台鐵強調將會加強清潔改進，但也有網友對照高鐵宿舍，發現兩者實在差很大，高鐵宿舍乾淨明亮，寢具只要有人睡過就會更換，衛浴設備男女分開使用，讓台鐵的車長都好羨慕。

(中天)