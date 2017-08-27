世大運》台墨之戰火爆 連連觸身球3度「板凳清空」
世大運棒球，中華隊無緣問鼎四強，落入5到8名排名賽，中華隊今（27日）在新莊棒球場出戰墨西哥，艷陽高照仍吸引上千名球迷到場力挺；墨西哥投手連連投出觸身球，造成張皓緯被抬出場外，雙方3度「板凳清空」，成為今年世大運賽事首例，在裁判勸說下才返回各自休息室，中華隊在第8局以10比0提前結束比賽，明將爭奪第五名。
雙方打完第2局上兩隊未得分，下半局中華隊第9棒張皓緯打擊，被墨西哥隊先發投手艾維雷茲（AVILEZ Carlos）投出觸身球直擊頭部，張皓緯倒地不起，被抬出場外送醫檢查，改由林立代跑。
第7局下，中華隊6比0領先，墨西哥投手莫拉列斯（Alejandro Morales）砸到蘇智傑腿部，蘇智傑不滿大喊，雙方首度板凳清空，豈料，莫拉列斯對於下一棒吳桀睿，又投出打者身後的近身球，雙方二度衝上場，還因此發生輕微推擠，在裁判們勸說下才各自返回休息區。
原本以為衝突平息，林立卻又被觸身球擊中，雙方第3度清空板凳，墨西哥捕手查維茲（Bernardo Chavez）推了林立一把，當場被主審勒令退場；中華隊最後第8局以10比0提前「扣倒」墨西哥，明將爭奪第五名。
(中時)
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