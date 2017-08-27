婦人攜4歲子失聯 疑掉入嘉南大圳

搜救人員從昨天找到今天，目前仍一無所獲。（呂妍庭翻攝）

搜救人員從昨天找到今天，目前仍一無所獲。（呂妍庭翻攝）

搜救人員從昨天找到今天，目前仍一無所獲。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣傳出母親疑似帶小孩墜落嘉南大圳事件，34歲侯姓女子昨26日下午4點多後與家人失聯，連同她4歲的兒子也不見蹤影，家人在附近尋找，竟在嘉南大圳旁發現婦人的手機和鑰匙，因婦人昨天早上騎機車才和人發生擦撞，疑似心情大受影響，家人擔心她一時想不開，帶著孩子輕生，通報警方和消防人員協尋，但從昨天傍晚找到現在，仍未發現這對母子的行蹤。

警方表示，侯女昨上午騎機車到1輛賓士車發生擦撞，其實只是小擦撞，但婦人在派出所做筆錄時，情緒顯得很不穩定，似乎擔心被家人罵，沒想到下午家人就報案她失聯，但從現場遺留的手機內容，並未發現有任何異樣或特別的文字訊息。

急得像熱鍋上螞蟻的家人向警方透露，婦人去年曾動過腦部手術，之後情緒就不太穩定，很擔心她臨時起意做傻事。

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(中時)