泰前總理盈拉怎麼逃走的？ 官員認為是海遁
前泰國總理盈拉·欽那瓦(Yingluck Shingawatra)原本預計要在週五出庭受審，但她後來傳出已經逃到杜拜，現在泰國官員推測盈拉之所以能神不知鬼不覺得離境，很可能是坐船到柬埔寨，然後到新加坡搭機。
根據《曼谷郵報》(Bangkok Post)報導，泰國皇家海軍的消息來源說，盈拉不太可能從無人的邊界地帶如莊他武里(Chanthaburi)和桐艾府(Trat)逃脫，因為當地是崎嶇的山地，還佈滿地雷，她這種貴賓人物，應該會選擇舒適的方式溜出國。
消息來源也不認為盈拉是從官方的邊境哨站離開的，因為有士兵、移民署警察和海關人員看守。不管是不是高官貴人的車，士兵都會檢查每部車輛，而且如果是要開車出境，所有駕駛都要出示相關證件。
因此消息來源表示泰國邊境官員推測，盈拉最可能是海遁，從位於海岸邊的羅勇府(Rayong)坐高速船到與柬埔寨接壤的桐艾府(Trat)的小島上，然後進入柬埔寨。這種方式也比較不會引起官方注意，因為這些小島都是觀光景點，附近本來就有很多船在行駛。
泰國副總理和位於泰國-柬埔寨邊界的沙繳府(Sa Kaeo)政府，都否認他們放盈拉離境。泰國政治組織人民民主聯盟(People’s Alliance for Democracy)要求政府調查盈拉為何能逃亡成功，並希望能嚴逞幫助他逃亡的官員。
《曼郵》表示有些高級官員策畫讓盈拉逃離，因為擔心盈拉若被判有罪和入獄，可能會引發暴動，超過3,000名盈拉的支持這周五在審理前，聚集到泰國最高法院希望能看到她。
目前盈拉傳出已經抵達杜拜、和被放逐的哥哥塔克辛(Thanksin)團聚。盈拉因為在稻米補貼案上有疏失，導致泰國損失十幾億美元，兩年前泰國法院已開始審理這個案件，盈拉若被判處有罪，可能會面臨10年牢獄之災。
(中時電子報)
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