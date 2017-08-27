課綱刪文言文？作家洛杉基：想想周杰倫的歌

周杰倫的歌曲含有濃郁的中國風，最受兩岸年輕人喜歡。(本報系資料)

高中國文課綱審議，擬討論將文言文比例調降至30％、高中20篇選文砍半。對此，作家、評論家洛杉基表示，請大家想想周杰倫的歌，如果沒有好的文言文基礎，能產出這麼優秀的作品嗎？

洛杉基27日在臉書發文，指台灣有些天生反骨的高中生嫌棄文言文，認為讀這些東西是在「造中國的神」，因此希望除之而後快。然而，他們怎麼沒想到兩岸年輕人最崇拜的歌神周杰倫與詞神方文山，周、方兩人合作的作品不也是文言文寫的？

洛杉基說，方文山能為周杰倫寫出那麼好的詞，全賴他對古詩詞的熟稔與活學活用。若方文山只懂簡易的白話文，或只懂文言文的皮毛，他怎麼能寫出《青花瓷》中透過文物遙望千年愛情的絕美；怎能寫出《煙花易冷》中孤寂到令人落淚的意境。

洛杉基強調，不愛讀書的高中生或許可以少讀點文言文，輕鬆混文憑，但絕對不夠程度變為作曲家與作詞家，至多只能到寫饒舌歌的水平！

(中時電子報)