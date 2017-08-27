《世大運》網球女雙橫掃日本 詹家姊妹挺進金牌戰

台北世大運網球女子雙打4強賽，中華隊女將詹詠然（前）與詹皓晴（後）27日出戰日本選手。（黃世麒攝）

台北世大運網球女子雙打4強賽，中華隊女將詹詠然（左）與詹皓晴（右）27日出戰日本選手。（黃世麒攝）

中華隊女將詹詠然（左）與詹皓晴（右）27日出戰日本選手組合，兩人展現絕佳默契。（黃世麒攝）

詹詠然（左）與詹皓晴（右）兩人獲勝後，展露笑顏接受全場地主球迷的歡呼。（黃世麒攝）

詹詠然（右）與詹皓晴（左）27日出戰日本選手組合，兩人展現絕佳默契。（黃世麒攝）

台北世大運網球女子雙打4強賽，中華隊女將詹詠然與詹皓晴27日出戰日本選手組合，兩人展現絕佳默契，以懸殊的實力將對手直落二，挺進金牌戰，可望為台灣再奪下1面金牌。兩人獲勝後，展露笑顏接受全場地主球迷的歡呼。

(中時)