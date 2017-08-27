選手為台流血流汗…改革卻陷空轉 教授籲儘速通過國體法

國立台灣大學教授葉丙成。（劉宗龍攝）

此次世大運可說激起全台灣民眾對體育的熱情，加上中華隊屢屢好表現，目前已拿下17金，令人格外振奮。不過，台大電機系教授葉丙成今（27）日有感而發地說道，當各選手正在為台灣流血流汗爭光時，國內體育改革卻悲哀地陷入空轉，他特別呼籲民進黨立院黨團，應儘速通過國體法修正案三讀。

今葉丙成在臉書表示，當男子標槍金牌鄭兆村奮力一擲、男子百米金牌楊俊瀚衝刺飛奔都登上了國際田總的首頁時，「當各選手都在為台灣努力的流血流汗時，我們政府體育改革，正悲哀地陷入立院的空轉。」這讓葉忍不住向民進黨政府喊話，呼籲應立即擱置目前國民黨提的一萬案，儘速於立院臨時會8/31結束前，通過國體法修正案！

葉丙成進一步指出，若民進黨立院黨團仍繼續把國體法修正案，排在國民黨卡前瞻預算案的一萬案後處理的話，屆時，不是只有國民黨承擔，而是可作為卻無作為的民進黨也必須共同承擔的！葉並直言，「請不要把大家殷切期盼的『國體法修正案』當『前瞻預算案』通過的人質！」

最後，葉丙成說道，當選手為我們台灣流血流汗爭光的同時，民眾也該團結一起為他們爭取未來更好的保障，使政府能感受到大家對「體育改革」的迫切；至於各政黨，葉丙成再次強調，不要再拿體育改革當政治籌碼，立即通過國體法修正案三讀才是！

(中時電子報)