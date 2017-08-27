13縣市大雨特報 南部慎防雷擊、冰雹

氣象局發布大雨特報，包括全台13縣市。(中央氣象局)

(更新:15:15)中央氣象局在今天(27日) 13:45發布大雨特報，包括台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、南投、雲林、嘉義縣(市)、台南、高雄、屏東；另在14 :22對南投、雲林、嘉義發布大雷雨示警，持續到15:15。

15:15對嘉義縣(市)、台南發布大雷雨示警，預計持續到16:15，須慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹。

氣象局提醒，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，低窪地區慎防淹水。路面濕滑，步行與開車請注意安全。能見度低，請注意行車安全、減速慢行。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。駕車人士如駛經高速公路或天橋，應提防強勁陣風吹襲。

(中時電子報)