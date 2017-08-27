宜蘭三星鄉變成韓國三星集團資產？ 鄉公所情人節活動鬧笑話
位於宜蘭縣的三星鄉，英文譯名竟然變成了「Samsung Township」？韓國人不需花費一分半毛，我們的三星鄉竟然就變成了韓國三星集團的資產？三星鄉公所今年舉辦的情人節活動，活動看板就竟然鬧出這樣的大笑話！鄉長黃錫墉坦承，這是公所新進人員出的錯誤，明天就會立即更正過來。
明明三星鄉公所的官網上，正確英文譯名為「Sanshing Township」，不料鄉公所此次在大洲分洪堰拱橋舉辦情人節活動，宣傳及造景看板，上面竟然印著「Samsung Township」，讓遊客瞠目結舌，直呼這種錯誤實在是夠離譜。
有人不禁消遣鄉公所說，韓國人一直對外宣稱「什麼都是韓國的」，如今我們的三星鄉公所，難不成真的直接就將整個三星鄉，拱手送給了韓國的三星集團？公部門辦活動，怎麼會如此不嚴謹，鬧出這種離譜的大笑話？
鄉長黃錫墉表示，對於活動看板出了這個錯誤，他自己也覺得不可思議，但也進一步解釋說，因為鄉公所的觀光課最近才剛成立，聘用的新進人員都是年輕人，可能是受到科技產品影響加上便宜行事，才造成這種錯誤，公所這邊已經立即著手處理，明天就會將錯誤更正過來。
(中時)
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