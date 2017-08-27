《戰狼2》夯賣240億 吳京驚吐：暫退演藝圈

《戰狼2》票房成績亮眼，吳京也成功晉升為一線武打明星。（圖／達志影像）

武術運動員出身的吳京，自導自演的《戰狼2》截至8月23日累積的綜合票房飆破52億元人民幣（約240億元台幣），票房打破多項紀錄，甚至闖進全球百大票房電影，吳京也成功晉升為一線武打明星，外界都期待吳京推出續集，也讓《戰狼3》呼聲很高，不過吳京卻驚吐想要先暫退演藝圈。

吳京以電影《戰狼2》登上演藝事業高峰，不過卻傳出他有意先暫退演藝圈、鍛鍊身體，有別於明星普遍打鐵趁熱的模式，吳京則是表示鍛鍊身體、休息充電、專心陪妻小，不當錢奴，同時也為《戰狼3》準備更強的能量，消息一出引發熱議。

除了吳京動態備受矚目外，昔日與甄子丹合拍電影《殺破狼》不合傳聞，也再成為話題，甄子丹一句「武術冠軍滿街都是，不是所有人都能做功夫明星」，被指是暗諷吳京，甚至是兩人在對打時，傳甄子丹假戲真做拚命打，面對指控，甄子丹皆予否認，並氣憤表示不排除喊告。

(中時電子報)