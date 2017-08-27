警察行為態度惡劣 暴利欺辱無傷無害市民

高雄市鼓山區警察對市民報立欺辱，由影帶大樓的住戶組長和管理員可以做證，警察的行為態度很惡劣，警察也有全程錄影錄音。

警察行為態度惡劣 暴利欺辱無傷無害市民

民眾在網路上爆料，本月21號高雄一名男子和女兒起了爭執，請警方到場當和事佬做調解，但警方到場後竟然拿出警棍威脅，甚至還出手將他撂倒，將他壓制在地，對於警察如此動作感到憤怒，痛批警方執法果當，認為自己沒有犯法為何要受這樣的對待，還要求被帶回警局偵辦。警方稍晚將對此案件出面說明。

(中天)