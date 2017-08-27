SBL》3年都待不同隊 金酒交易蕭順議到璞園

中時電子報
蕭順議
蕭順議確定離開金酒，改去桃園璞園效力。(取自蕭順議臉書)

身為2015年選秀榜眼的蕭順議，確定生涯前3年都待不同球隊！金酒前鋒蕭順議27日突然在IG上發布感謝文，最後確定他將被金酒交易到璞園，換回明年第1輪選秀權，蕭順議的離開，也代表金酒下季陣容幾乎完全改組。

蕭順議在發文上寫，「感謝金酒這一年的栽培，感謝教練團的細心指導，感謝隊友的鼓勵與支持，感謝有心人與祝福的人。」等同表明自己即將離開金酒立場，他在2015年以選秀榜眼之姿加入富邦，隔年就被交易到了金酒。

根據金酒內部傳出的消息，因為球隊最近將跟所有球員簽下複數年合約，可是跟金酒還有1年新秀合約的蕭順議，卻感覺不想續簽複數年合約，所以金酒才會決定拿他去當交易籌碼，最後跟璞園達成協議，用蕭順議換來明年首輪選秀權。

如此一來，金酒陣容等於大洗牌，僅剩陳靖寰、王泰傑、李俊緯、陳文宏與蘇奕晉5名上季球員，加上今年選秀找來5人，以及剛從台啤過來的張容軒、吳敏賢、林柏偉與邱金龍，目前陣容剩下14名球員，至少還需補進3人。

(中時電子報)

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關鍵字：SBL金酒璞園蕭順議
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