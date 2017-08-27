世大運》男撞球「中華內戰」爭金 許睿安完美表現奪勝

中華隊許睿安在金牌戰中，以11：3擊敗同胞劉政杰奪得金牌後，興奮得高聲吶喊。（鄭任南攝）

中華隊今(27日)男子撞球決賽上演「中華內戰」，由許睿安和劉政杰交手爭金，許睿安雖預賽時屢屢驚險過關，但關鍵爭金戰展現制宰力，幾乎整場壓著劉政杰打，終場11比3拿下勝利，劉政杰奪銀。

(中時電子報)