韓流在陸遇阻 欲走高端路線求生

參考消息網報導，韓媒稱，由韓劇和K-POP形成的韓流吹遍大陸大江南北，但去年因「薩德」爭端，韓國娛樂綜藝節目在華降溫，韓國文化界期待局面回暖，文化交流恢復正常。

韓國文化內容振興院北京辦事處負責人表示，如今需要改變韓流的模式，一直以來韓流主要偏重規模，向大陸出口電影、電視劇等，業務模式單一，目前應選擇有品位的高端商務模式，需從數量轉變為質的發展。

像是可將有優勢的策劃和電影技術等與大陸市場結合，拓寬業務領域，而非僅僅出口韓國電影。

(旺報)