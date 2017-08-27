彰化欣德畜牧場芬普尼汙染蛋品疑流向全聯
農委會25日公布新增芬普尼殘留的雞蛋場中，彰化縣欣德畜牧場芬普尼汙染蛋品疑似流向全聯。
彰化縣衛生局調查，欣德畜牧場雞隻數量2萬6000隻，日產量140箱、25日檢出芬普尼汙染， 現場封存145箱、2900台斤，共計2萬9000顆雞蛋。桃園市萇記泰安公司供應全聯之雞蛋，是向彰化縣芳苑鄉欣德畜牧場，出貨流程由欣德畜牧場蛋品先出貨至台南市泰頂山農產品有限公司之位在彰化芳苑鄉的中部雞蛋洗選廠，再由此雞蛋洗選廠出貨到數個縣市的全聯超市。
彰化縣衛生局表示，桃園市萇記泰安負責人跟台南市泰頂山負責人是父子關係。目前流向追蹤，是中部雞蛋洗選場員工口頭敘述，全聯進出貨資料並未完整存留於洗選場，尚無法完全查證其具體流向。
彰化縣衛生局長葉彥伯表示，已經先行通知彰化縣內各全聯超市，針對桃園市萇記泰安公司供應之雞蛋進行下架。泰頂山農產品有限公司之中部雞蛋洗選廠之雞蛋亦已先行封存。欣德畜牧場芬普尼汙染蛋品疑似流向全聯案，亦已通知桃園市與台南市衛生局儘速稽查桃園市萇記泰安與台南市泰頂山公司，以確認其流向，讓各相關縣市衛生局進行後續下架封存。
(中時)
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