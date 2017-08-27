世大運》中華隊桌球混雙激戰7局 不敵南韓屈居銅牌
世大運桌球混雙賽事，中華隊由陳思羽與廖振珽搭檔出戰，4強賽遭遇南韓組合張宇鎮與田志希，兩隊激戰到決勝第7局才分出勝負，可惜中華隊在關鍵時刻發生2次失誤，以9比11輸掉最後1局，終場以3:4輸給南韓組合，屈居銅牌。
中華隊首局就以11比8拿下，第2局南韓則以5比11也取1局，第3局兩隊上演激戰，可惜中華隊以10比12被南韓連下兩城，不過第4局中華隊馬上以11比9扳回一城，兩隊前4局戰成平手。
第5局中華隊頻發生回球失誤，陷入2比8落後，雖然立即回穩及其直追，但還是以5比11丟掉1局，南韓率先聽牌；不過第4局中華隊開局馬上連拿3分，以11比7拿下，兩隊打進決勝局。
第7局中華隊一開局又率先拿下3分領先優勢，但南韓也非省油的燈連追3分，兩隊也開始呈現拉鋸互有領先，不過最後兩分，陳思羽發生殺球失誤，廖振珽也回球掛網，以9比11敗下陣來，屈居銅牌，陳思羽賽後也落淚來，讓人心疼。
(中時電子報)
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