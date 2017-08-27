陸年輕人訂房喜歡二次元 女性更主動

陸媒報導，下週一是七夕，去哪兒的調查資料顯示，大陸18到29歲的情侶，是網路消費的主要力量，特別是在手機預訂客房上。

由於七夕恰逢開學季，1995年後出生的年輕用戶不但會選學校附近的旅館，還更偏愛二次元風格，所以大學周邊的酒店不但一房難求，還出現漲價10%的現象。

成都、重慶、西安、昆明等「新一線城市」大學附近酒店預訂最為火爆。

而1985年後出生的消費者比較青睞熱門商圈、景區附近高級星級酒店，同時也更喜歡七夕前夜的周日來慶祝。

而在預訂酒店者的性別方面，95後女性主動訂七夕酒店約55%，比85後女性高出近7個百分點。

(旺報)