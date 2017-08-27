日自衛隊直升機墜海 1獲救3失蹤

日本海上自衛隊一架直升機26日晚墜落日本海，機上4人有1人獲救，另外3人下落不明。

這架直升機是在晚間近11點，在日本青森縣龍飛崎以西約90公里的日本海墜落。事發後，海上自衛隊派出艦艇和飛機前往搜救，已救起1人，其餘3人尚未尋獲。

這架SH-60J反潛直升機隸屬青森縣陸奧市的大湊航空基地，墜海時正在護衛艦「瀨戶霧號」上，與其它兩艘艦艇一起進行夜間艦上起降訓練。

本月17日，一架多用途直升機才在山口縣岩國市的岩國航空基地失去平衡翻覆，4人受傷送醫。2009年一架海上自衛隊直升機在長崎市海域失事，2名機組人員死亡；2012年在青森縣陸奧灣，一架直升機碰上護衛艦後墜毀，機長喪生。

(中時)