中紀委駐財政部紀檢組長莫建成遭調查

中新社報導，中共中央紀委官網今（27日）公布消息，中央紀委駐財政部紀檢組組長、財政部黨組成員莫建成涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織審查。

公開資料顯示，莫建成生於1956年3月，中央黨校函授學院經濟管理專業畢業。1985年起，莫建成歷任共青團內蒙古自治區烏海市委書記、內蒙古自治區烏海市委秘書長、烏海市委副書記、通遼市委書記等職。2004年昇任內蒙古自治區黨委常委、宣

傳部部長，2006年任內蒙古自治區黨委常委、包頭市委書記。

2010年他轉調江西任省委常委、組織部部長；2013年任省政府常務副省長，2015年任江西省委副書記。2015年12月起，他任中央紀委駐財政部紀檢組組長、財政部黨組成員。莫建成是中共第十八屆中央委員會候補委員。

莫建成最近一次出現在陸媒公開報導是在本月8日。他參加了近日召開的駐財政部紀檢組專題調研座談會並講話。

(工商)