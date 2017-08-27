拿假紀錄拼評鑑要經費 判罰協會理事長25萬

藍姓文化協會理事長涉嫌偽造文書，遭基隆地院判有期徒刑4月，應合併執行有期徒刑10月，緩刑3年，罰金25萬元，可上訴。（張穎齊攝）

基隆市某文化協會藍姓理事長，為了爭取優良評鑑等級，涉嫌要求受刑人及底下志工填寫不實的訪視紀錄表，並經基隆市政府審核後，順利取得高額的補助款，但卻遭人檢舉起訴，日前基隆地方法院依觸犯偽造文書等罪，將藍女判處應合併執行有期徒刑10月，緩刑3年，得易科罰金25萬元。

檢警調查，該文化協會不僅是基隆地檢署委託的「受刑人易服社會勞動執行機構」，也是衛生福利部社會及家庭署的「建立社區照顧關懷據點」，每年10月都要交評鑑表經由市府評鑑，由衛服部發放補助經費，藍女於2013年起，連續4年涉嫌拿假紀錄，順利取得經費。

檢警指出，案發期間，藍女私下請託協會志工們，要大家填寫不實的訪視資料，並在一次訪視看守所時，要求受刑人在毫不知情的狀況下，協助填寫不實內容，藍女也因此讓協會連續4年都獲得優等及甲等的評鑑成績。

藍女遭告發後，基隆地檢署也終止對該文化協會的委任關係，並依偽造文書罪將她起訴。藍女經訊後也坦承犯行，但辯稱只有請1名受刑人填寫基本資料而已，之後有請志工將資料抽出來，但志工卻沒有照做。

基隆地院認為，藍女為了圖方便，要求志工及受刑人偽造不實紀錄，藉此向主管機關取得優良的評鑑等級，來獲得較高補助，有損行政機關形象。不過考量藍女無任何前科，犯後態度也良好，依偽造文書等罪，判處有期徒刑4月，應合併執行有期徒刑10月，緩刑3年，罰金25萬元，全案仍可上訴。

(中時)