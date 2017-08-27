遭「現代陳世美」拋棄 女PO網淚訴實情竟被判刑
抱怨被甩還要被判刑！基隆市1名林姓女子，與李姓前男友交往不久，便未婚生下1子，李男卻始亂終棄，與林女分手。隨後林女得知李男的前前女友也是遭同樣對待，隨即在臉書上PO文表示「愛情騙子！讓2個女人未婚生子，不負責任的男人！」怎料卻被李男控告誹謗，日前基隆地院竟判處林女拘役40天，罰4萬元。
林女大學畢業後，找到一份金融業的工作，進而在職場上認識李男，2人相見後，宛如天雷勾動地火，不但迅速交往，且未婚生下1子，不久李男卻與林女分手，林女也輾轉得知李男也曾經讓另1名女子未婚生子，氣得將事情怒PO臉書。
「讓2個女人未婚生子，不負責任的男人！」、「請注意這個愛情騙子！」林女不滿被甩，於去年7月間將此文PO在李男的臉書，並附上李男的照片及標註名字，李男見狀也氣得反告林女誹謗。
林女遭起訴後，出庭坦言，她PO文內容全屬事實，並非空穴來風，是想要告訴其他女子不要被李男受騙上當。
法院審理後卻認為，此文已讓逾400人收到訊息，對象不只是「其他女子」，而是包含許多「男女老幼」，並非單純告知其他女子，內容雖屬實，但涉及私德，與公共利益無關，仍然觸法，並依誹謗罪將林女判處拘役40天，得易科罰金4萬元。
(中時)
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