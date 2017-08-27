素顏男神認證！趙薇爆料謝霆鋒「從不化妝」

謝霆鋒的帥氣外貌備受認證。（圖／達志影像）

趙薇表示謝霆鋒從不化妝，讚其膚質好。（圖／翻攝自微博）

謝霆鋒幾乎都以素顏拍戲、登台表演。（圖／翻攝自微博）

港星謝霆鋒出道20多年，除了能唱能演圈粉無數，帥氣外貌也被大家讚不絕口，而好友趙薇近日就在節目上爆料，表示謝霆鋒一直都不化妝，大讚對方膚質相當好，引來網友直呼羨慕，話題熱度還登上微博熱搜榜，造成熱烈討論。

趙薇最近和黃曉明、周冬雨等人錄製實境秀《中餐廳》，一行人坐車時聊到護膚問題，趙薇先誇周冬雨皮膚好，讚她化妝前後差別不大，接著突然提到好友謝霆鋒到現在都不化妝，「謝霆鋒演任何戲、做任何工作，他從來都不化妝的，他皮膚也真的很好」，言詞間流露滿滿羨慕之情。

事實上，謝霆鋒的花美男外貌可說是備受認證，有人翻出他過往演出的照片，不管是拍電影、舞台表演，他幾乎都是素顏上鏡，儘管如此還是帥氣逼人，看得出天生麗質，怪不得引來網友大讚「有顏就是任性」、「他的顏值撐得起來」、「從出道以來就是素顏男神」、「從小帥到大」。

(中時電子報)