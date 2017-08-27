世大運》不敵韓國！陳思羽淚灑球場 桌球混雙並列銅牌

陳思羽相當自責，教練及隊友廖振珽在旁安慰。（葉書宏攝）

世大運桌球混和雙打四強賽今（27日）下午2時許，在新莊體育館開打，吸引逾千名球迷到場觀賽，中華隊廖振珽、陳思羽對上韓國隊張宇鎮、田志希，雙方拼鬥到3比3，可惜最後一局以9比11飲恨，陳思羽對於最後的小失誤相當自責，當場留下淚來，現場球迷們仍給予熱情掌聲，中華隊獲得並列銅牌。

陳思羽、廖振珽先以11比8取得領先，第2、3局5比11、10比12被韓國隊拿下分數，中華隊在第四局、第六局再度奪分，雙方3比3平手，進入第七局，雙方打到9比9賽末隊，中華隊連輸2球，無緣晉級。

陳思羽對於自己最後疏忽相當自責，在場上流下淚來，連走出場外眼淚仍無法停止，教練及廖振珽在旁頻頻安慰。

(中時)