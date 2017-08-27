世大運》王正棠明再守中外野 從哪裡跌倒從哪裡爬起

預賽首戰發生要命失誤的王正棠，總教練郭李建夫決定讓他再守中外野。(資料照 中央社記者張新偉攝)

世大運棒球中華隊今順利提前在第8局以10比0扣倒墨西哥，明將與今晚法國與俄羅斯勝隊爭奪第5名，中華隊確定派出左投呂彥青先發，總教練郭李建夫還提到，要讓在預賽首戰法國發生失誤的外野手王正棠再次擔任中外野手。

郭李建夫指出，就算是爭第5名也要全力以赴，王正棠在預賽首戰發生守備失誤，從哪裡跌倒就要從哪裡爬起來，所以決定要在派他擔任中外野手，至於從預賽第二戰就開始先發擔任中外野手的岳東華，郭李建夫說，就是讓他休息，擔任指定打擊。

明天不管對手是誰，中華隊也決定派出左投呂彥青扛下先發，呂彥青預賽首戰迎戰法國，6局飆出12次三振，可惜因隊友失誤無關勝敗。

至於今日先發力抗墨西哥的陳明軒，本屆世大運累積13局沒有失分，狂飆19次三振，並拿下2連勝，跟今年在中職的表現判若兩人，他笑笑回應，好球帶比較大，左右跟高低都有大一點，加上投起來比較放心，也相信隊友能幫忙多打很多分數。

(中時電子報)