來照講堂 「舒跑哥」分享海外馬拉松心得

來照講堂27日邀請「舒跑哥」詹益榮（前排右三）分享個人跑步心得。（高雄巿體育處提供）

路跑界名人「舒跑哥」詹益榮27日獲「來照講堂」邀請，分享個人參加海外馬拉松經驗，已累積逾70場全馬的他，最大願望是蒐集全球6大馬拉松賽獎牌，他也提醒打算跨海路跑的跑者「多停、多聽、多看」，體驗國外跑步文化。

(中時)