偷機車被發現跳愛河 水遁不成被抓

許姓男子偷車遭圍捕，縱身跳進愛河不肯起來。（曹明正翻攝）

許姓男子偷車遭圍捕，縱身跳進愛河不肯起來，最後才乖乖爬梯上岸。（曹明正翻攝）

無業又將入監的許姓男子27日偷機車代步，遭高巿警鼓山分局龍華所發現後棄車逃逸，還跳到愛河裡想「水遁」，無奈水只到他腹部，許男不得已涉水到對向，但一度不肯上岸，見大批警消佈陣、大勢已去，只好乖乖束手就擒被依竊盜罪送辦。

(中時)