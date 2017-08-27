台鐵中壢後站廁所男子暴斃 警初步排除外力介入

台鐵中壢火車站後站男廁26日傍晚被人發現有名男子暴斃，經鐵路警方初步調查，查出該名為30歲溫姓男子，下午1時許獨自走進男廁就沒出來，直到下午5時才被發現，警方初步排除有外力介入，研判為意外猝死。

鐵路警察調查，30歲溫姓男子近1個月前離家，就在中壢火車站出沒並逗留網咖，已通知家屬到場協助處理。

(中時)