南韓堅稱北韓26日射的不是彈道飛彈

南韓政府多位消息人士27日宣稱，北韓昨天（26日）發射的短程「飛行物」，飛行高度為50多公里，遠低於彈道飛彈的飛行高度，因此北韓所射的可能是改進型300毫米口徑多管火箭炮，或是新開發的武器。

韓聯社引述消息人士的話說，彈道飛彈若飛行250公里，其飛行高度約為80公里，但北韓此次發射的飛行物飛行高度僅為50多公里，這類似火箭彈的飛行軌跡。在北韓部署的火箭炮中，射程超200公里的只有新型300毫米口徑多管火箭炮。

報導稱，北韓改進型300毫米口徑多管火箭炮服役前的多次試射中性能表現穩定，但此次發射的飛行物，第二枚於發射後立刻爆炸，因此北韓發射的可能是新型短程武器，而非多管火箭炮。有專家認為，這次發射的可能是中短程岸艦飛彈。

美國太平洋司令部26日的聲明則宣稱，北韓發射的是3枚短程彈道飛彈。

(中時)